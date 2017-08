Marcó un golazo al Barcelona por la Supercopa de Europa, le dio la victoria al Real Madrid por 3-1, pero vio la expulsión. Así fue la tarde del último domingo de Cristiano Ronaldo. Fue protagonista en su equipo al anotar, pero terminó con tarjeta roja por - supuestamente - inventarse un penal.

► Aubameyang abandona entrenamiento del Dortmund en medio de rumores con AC Milan

Tras salir del campo, el delantero merengue se fue al banco de su equipo, pero antes tuvo una breve discusión con los hinchas culés que le dijeron de todo.

"Así, con diez ahora. Así quieres ganar, con diez. Claro que sí, hombre", fue lo que apuntó Cristiano a los aficionados del Barcelona. Y es que consideró que su expulsión fue más que injusta. Cayó por chocar con Umtiti, aunque no por querer sorprender al árbitro Ricardo de Burgos.

Además, en el video que mostró Cuatro Deportes se pudo captar la indignación de 'CR7' luego de la interpretación del árbitro. No podía creer que había pitado una simulación.

"¡A mí! Caí, no pasa nada. No me tiré", dijo Cristiano Ronaldo. Incluso, Lucas Vázquez salió en su defensa. "Van los dos en carrera", indicó el canterano blanco.

► El sacrificio millonario que hizo Paulinho para ser jugador del Barcelona