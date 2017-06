Habló de todo. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, brindó una entrevista para el programa radial español 'El Primer Palo' de la cadena 'esRadio', donde reconoció que Cristiano Ronaldo está enfadado, pero cree que el delantero seguirá en 'Casa Blanca'.



"Messi, Messi": los gritos que Cristiano Ronaldo ignoró en su llegada a Kazán [VIDEO]

"Está enfadado. Es íntegro y cumplidor con sus deberes. Hay mucha gente que le ha querido hacer daño con el tema fiscal y otros temas y él lo siente", dijo Florentino.



El mandamás 'blanco' también aseguró que en el Madrid están "encantados" con Cristiano y cree que el luso seguirá.



"Cristiano también va a seguir. Yo he hablado con Mendes de él. De momento no hay que preocuparse más de lo debido", añadió.

Sobre las especulaciones que apuntan a que 'CR7' estaría buscando una mejora de su contrato, Florentino Pérez negó esa posibilidad rotundamente y afirmó que esas noticias "se han dado noticias con mucha mala fe".



"Nunca ha hecho eso para mejorar el contrato. Lleva ocho años y ha tenido un comportamiento ejemplar en todos los órdenes. Me parece razonable que esté enfadado, pero aquellos que hayan aprovechado esta circunstancia para tratarle como un delincuente le parece mal a mí y le parecerá a él. Tengamos paciencia, que está concentrado para ganar la Confederaciones y cuando termine tendrá ocasión de hablar… o de no hablar, no lo sé", concluyó.