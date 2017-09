Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo, sin embargo, su arranque en la Liga Santander no ha sido el soñado. Además de perderse los primeros cuatro partidos por suspensión, no ha marcado en los dos que ha jugado; ante Betis y Alavés.

El último fin de semana en Mendizorroza, el jugador del Real Madrid ha extendido la mala racha y su frustración se ha percibido en los gestos que la televisión ha captado. Tan grande fue su molestia por no hacer gol, que ni siquiera celebró el segundo gol de Dani Ceballos.



Como se ve en las imágenes, cuando el exjugador de Betis firmó su doblete, Cristiano Ronaldo no se acercó al grupo que habían hecho sus compañeros para festejar. Apenas chocó una mano y dejó la sensación de que los goles que él no marca, no puede celebrarlo.

La frustración de Cristiano Ronaldo no quedó allí ya que minutos más tarde se molestó con varios de sus compañeros por no pasarle la pelota y con el árbitro por no cobrar un supuesto penal, que de convertirlo, hubiese sido su primer gol en la Liga Santander 2017-18. Y su impotencia se hace más grande al saber que Messi ya lleva 9.