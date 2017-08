S bien es cierto que Cristiano Ronaldo es el actual Balón de Oro y FIFA The Best, no empezó el Clásico entre Real Madrid y Barcelona este domingo por la Supercopa de España 2017. Zinedine Zidane lo dejó en el banco en el segundo trofeo de la temporada para los merengues.

► Estos memes dejó la final de la Supercopa de España 2017

A su ingreso por Karim Benzema a los 58', el portugués estuvo más que desequilbrante y así lo demostró con un tremendo golazo que silenció por completo al Camp Nou.

En una contra perfecta de parte del Real Madrid, Isco le cedió el balón a Cristiano. Este se sacó la marca de Gerard Piqué y colocó el balón a un ángulo imposible para el portero culé Marc-André ter Stegen.

Al final, para alegría de los fanáticos del cuadro de 'Zizou', la 'Casa Blanca' se llevó la victoria por 3-1. Sin embargo, sufrirán la baja del luso porque fue expulsado, supuestamente, por fingir un penal.

► Con gol de Neymar, PSG goleó 3-0 al Guingamp [VIDEO]