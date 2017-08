Marcó uno de los goles que será de los más recordados de los Real Madrid vs. Barcelona. No obstante, luego fue expulsado y suspendido por cinco fechas al empujar al árbitro del encuentro. Cristiano Ronaldo no estará este miércoles en el partido de vuelta de la Supercopa de España, pero podrá ver este video a ras de campo de su gol, así como oír como gritaron algunos fanáticos en el momento de celebración en el Campo. Un hecho imperdible.



El delantero del Real Madrid recibió una suspensión de cinco partidos por empujar al árbitro tras ser expulsado durante el encuentro de ida de la Supercopa de España ante el Barcelona, dijo el lunes la federación de fútbol local.



Ronaldo vio dos amarillas en apenas tres minutos del partido del domingo en el que el Madrid se impuso por 3-1. La primera amonestación se produjo por celebrar su gol -que puso el 2-1 en el marcador- quitándose la camiseta y enseñando el torso desnudo a la grada.



Minutos después, Ronaldo cayó en el área mientras forcejeaba por el balón con el central del Barcelona Samuel Umtiti, una acción en la que el árbitro consideró que trató de simular un penal, por lo que mostró la amarilla al jugador y lo expulsó.



El delantero reaccionó empujando al árbitro con una actitud que el Juez de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) calificó de "levemente violenta", por lo que fue sancionado con cuatro partidos adicionales al de la expulsión.



La sanción es recurrible en un plazo máximo de 10 días ante el Comité de Apelación.



Lionel Messi no tuvo el nivel esperado en el Clásico por la Supercopa de España. (Reuters / Rac1)