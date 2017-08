Y ahora a esperar cuántas fechas de suspensión le darán a Cristiano Ronaldo. Aunque en España señalan que podrían ser varios partidos los que el astro portugués se pierda, no por la expulsión (doble amarilla), sino por su reacción contra el juez del encuentro: empujón al no estar de acuerdo con la tarjeta roja.

Burgos Bengoetxea, el árbitro de la ida de la Supercopa de España en el Camp Nou, informó en el acta sobre lo ocurrido con Cristiano, de quien señaló le "empujó levemente en señal de disconformidad".

Cristiano Ronaldo podría ser sancionado con cuatro fechas por esta acción. (YouTube / Getty Images)

¿Cuántos partidos se perdería 'CR7'?

Según informa el diario Marca, de acuerdo al artículo 96 del reglamento de la Federación, podrá ser suspendido de cuatro a doce partidos. Los antecedentes indican que serían cuatro encuentros por la Liga: ante Deportivo, Valencia, Levante y Real Sociedad; y lógicamente el de la vuelta de la Supercopa de España.



Sobre lo ocurrido con la estrella del Madrid, Zinedine Zidane no negó que no está de acuerdo con la expulsión por doble amonestación del portugués.



"Lo que me puede molestar es la expulsión de Cristiano porque a lo mejor no hay penalti, pero la tarjeta es un poco fuerte", afirmó el técnico.

Por su parte, Sergio Ramos apuntó que el cuadro blanco podrá "recurrir" a la expulsión, y que, desde luego, para él, el juez se equivocó.



"Me coge lejos pero es una jugada donde desequilibran a Cristiano, no finge la caída. Se podrá recurrir porque expulsar a un jugador clave a diez minutos de final jugándonos todo hay que tenerlo más claro", criticó sobre la acción de la segunda amarilla al delantero portugués.