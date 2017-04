“Cristiano Ronaldo es un jugador predecible y sin emoción”, de acuerdo a este crack francés

Ben Arfa fue de aquellos talentos que nunca despegaron en el fútbol de Europa. Fue un crack en el Newcastle, pero de ahí nunca logró cuajar grandes temporadas en otros clubes de primer nivel. Tal es el caso del PSG en donde ha comido más el banquillo y se piensa que podría ser moneda de recambio como lo fue otro jugador traído esta temporada: Jesé.



Más allá del nivel futbolístico que ha dado el francés en el fútbol de su país, Ben Arfa ha causado revuelo por sus declaraciones hacia Cristiano Ronaldo a la revista ‘France Football’, así como los técnicos Diego Simeone y José Mourinho, de quienes dijo que su fútbol no se disfruta como lo es el profesado por Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli ahora en Sevilla.



“Cristiano Ronaldo no me da ninguna emoción, es predecible”, dijo Ben Arfa con respecto al delantero del Real Madrid, mientras que sí alabó a Lionel Messi, Iniesta y a su compañero Verrati. “Es divertido, tiene magia, nunca se sabe lo que va a hacer. Cuando estoy en el banco, por lo menos puede verlo”, agregó el francés a la revista de su país.



Ben Arfa apenas ha disputado 623 minutos de Ligue 1 con Unai Emery y todo hace indicar que no seguirá la próxima temporada con el equipo parisino. Prepara maletas.



