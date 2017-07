Las malas noticias llegaron para los hinchas del Real Madrid como para quienes pagaron sus entradas para el clásico entre los merengues y el Barcelona en Estados Unidos. Cristiano Ronaldo no será parte de la gira con el equipo y tampoco jugará en la Supercopa de Europa. ¿La razón? Los problemas de Hacienda del jugador luso, así como la preparación física de ‘CR7’ para llegar en óptimas condiciones para el inicio de una nueva temporada en La Liga.



De acuerdo a últimos reportes del Real Madrid, como rumores en los medios en Europa, Cristiano Ronaldo le ha pedido de expresa comunicación a Zidane que desea atender – así como se encuentra obligado – sus temas con el Gobierno español, así como unos días de descanso después de la Copa Confederaciones con Portugal. No es para menos. Ronaldo no ha tenido vacaciones hace más de dos temporadas. Ahora fue la Copa en Rusia y hace un año lo había sido la Eurocopa para él como sus compañeros de la Selección.



Frente a tal medida, Zidane como él han acordado que el futbolista tendría un mes de vacaciones. De este modo, el delantero se reencontraría con su compañeros en Valdebebas y no en la gira en Estados Unidos tal como se había pronosticado semanas antes.



Cristiano Ronaldo tampoco jugaría la Supercopa de Europa ante el Manchester United y apenas llegaría para los dos clásicos de la Supercopa de España ante el Barcelona. Su fecha de inicio sería el 13 de agosto y no semanas antes como lo harán muchos de sus compañeros.



Los dos clásicos serán el banco de prueba para ver el estado físico de ‘CR7’, así como de sus fanáticos que esperan que juegue como el último tramo de la temporada pasada.



