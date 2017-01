Uno capitán de Portugal, el otro capitán de Argentina. Entonces, según la reglas de FIFA para The Best, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tenían todo el derecho de votar por los tres mejores futbolistas del planeta.

Y, no, Cristiano Ronaldo no eligió a Lionel Messi, ni viceversa. El ganador de The Best prefirió escoger a tres de sus compañeros en el Real Madrid. Así, 'CR7' puso en el primer lugar a Gareth Bale, seguido de Luka Modric y Sergio Ramos.

Por su lado, y al igual que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi se inclinó por tres futbolistas del Barcelona. El delantero del Barcelona colocó en la cima de su podio a Luis Suárez. Luego a Neymar y cerró con Andrés Iniesta.

Una vez más, como sucedió en otras galas del Balón de Oro y ahora en The Best, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi demostraron que tienen una rivalidad marcada. Ambos prefirieron no votarse el uno al otro.

