Uno para todos y todos para Cristiano. Marcelo, el lateral del Real Madrid, reconoció no haber conversado con el luso Cristiano Ronaldo sobre una posible marcha del club, pero apuntó que tanto él como sus compañeros lo apoyan "a muerte".

"No he hablado con él sobre ese tema, pero él sabe que sus compañeros estamos con él a muerte. De la prensa no hace falta hablar... Ustedes saben mejor que yo. Cuando llegue, ya hablaremos y a ver cómo está", apuntó el brasileño.

De otro lado, Marcelo señaló que será difícil superar el doblete que obtuvo el Madrid la pasada temporada, donde se coronó con Liga de España y Champions League.



"La temporada pasada hemos conseguido dos títulos muy difíciles de ganar, pero sabemos que podemos mejorar. Es difícil superarlo, sí, pero hemos aprendido cosas y vamos a ponerlas en práctica para tratar de ganar todos los títulos posibles y ya veremos al final", valoró el brasileño sobre la opción de ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva.



Esta temporada el internacional brasileño tendrá la rivalidad en su puesto del francés Theo Hernández, recién llegado al equipo blanco.



"Theo es muy joven y va a ayudar muchísimo. Tiene total confianza mía y de los compañeros y entrenadores. Ha venido para sumar", declaró.



Marcelo no quiso valorar si la actual plantilla es mejor o peor que la del año pasado, pero recordó que el objetivo del club siempre es ganar el máximo número de títulos posibles. EFE.