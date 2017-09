El veredicto de Cristiano Ronaldo respecto a que habría defraudado 14,7 millones de euros a Haciendo por la supuesta evasión de impuestos se mantiene en vilo. Por ello, el crack del Real Madrid quiso salir de su actual club en julio pasado, según había publicado el diario A Bola.

Este lunes se hizo publicó un video en el que se escucha a 'CR7' decir que estaba dispuesto a irse de España por todos los problemas que ha pasado en los últimos meses.

"Nunca he tenido problemas en Inglaterra. Por eso me gustaría volver allí. (..) Todo lo he dejado en manos del agente que trabaja para mí. Nunca he ocultado nada. He hecho las cosas bien", sostuvo Cristiano frente a la jueza de turno.

En un momento de la declaración, el actual Balón de Oro y FIFA The Best mencionó que el asunto se ha magnificado, en comparación con casos similares con otros futbolistas de las ligas europeas.

"Siempre voy a hacer lo que la ley me diga. Si pago, tengo que estar con la conciencia tranquila. ¿Qué haría si usted estuviese en mi posición? Yo pago mis impuestos" , fue lo que también respondió.