Cristiano Ronaldo: el meme que lo hace idéntico a su busto en Madeira

Cristiano Ronaldo no pasa su mejor momento futbolístico con el Real Madrid, aunque sí lo hace con Portugal. El delantero luso no marca con los merengues, sí lo hace con su Selección. Ahora, después de la victoria de los merengues en Liga Santander, ‘CR7’ no ha podido escaparse de los memes con el busto que está situado en el aeropuerto de Madeira, la ciudad que lo vio nacer y despertó sus primeros dotes a nivel futbolístico.



Dos días después de la victoria de los merengues en el Santiago Bernabéu, ha aparecido un video que muestra cómo sería el crack del Real Madrid si él fuese idéntico a su busto. ¿Totalmente diferente la verdad? Cristiano luce extraño con esa réplica tal como él mismo lo dijo con gestos cuando la vio por primera vez en la inauguración.



Por otro lado, Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ha afirmado que fue su ex entrenador Sir Alex Ferguson quien le animó a lucir el número 7 a la espalda en su etapa de jugador del Manchester United.



Cristiano Ronaldo, con motivo de la presentación de sus nuevas botas de Nike CR7 Chapter 4, reveló que él iba a llevar el número 28, pero Ferguson le dijo al llegar al United con 18 años: "Mira, quiero que lleves el número siete", recuerda Ronaldo. "Me sorprendió, porque yo sabía qué jugadores habían llevado esa camiseta".



"Fue el comienzo de mi exitosa etapa en el fútbol", explica Ronaldo. "No solo mejoré mis habilidades futbolísticas, sino también mi físico", comentó el delantero portugués.



