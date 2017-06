Ya no son rumores, son verdades que no se pueden ocultar más. Real Madrid quiere fichar a Kylian Mbappé y al crack francés también le encanta la idea. Lamentablemente para Florentino Pérez, el francés pone una condición y cumplirla depende exclusivamente de Cristiano Ronaldo.

El atacante del AS Mónaco no se contentará con fichar por el club merengue, también quiere tener minutos de juego, pero hoy mismo la BBC es intocable. Bale no se irá, tampoco Benzema, por lo que 'CR7' es la única opción de Kylian para tener presencia en el once.

Cristiano Ronaldo

Según el programa español 'El Chiringuito', la venta de Cristiano Ronaldo al PSG o Manchester United es la única forma que el Real Madrid ha encontrado para fichar a Mbappé. Habrá mucho dinero para comprarlo y también un sitio disponible en la formación de Zidane.

"¿Qué pasa con Mbappé? Su llegada dependería de la decisión de Cristiano. Para ficharle hay que asegurarle minutos y eso no resulta fácil con la BBC... si se queda Cristiano, su llegada se complica. Si se va Cristiano, la llegada de Mbappé sería inminente", explicó el conocido Josep Pedrerol en su editorial de 'El Chiringuito'.