Cristiano Ronaldo no está seguro si continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Ante la noticia de una posible salida, los clubes más grandes del mundo sueñan con su pase, aunque hay otros que no necesitan tener esa categoría para hacerle una oferta.

Ese es el caso del Shountrade FC de la Segunda División de Irlanda, que a través de una carta difundida en sus redes sociales le ha hecho una oferta formal al crack portugués. Aunque todas las cosas que le ofrece son para reír.



► Verratti oficializó que quiere irse del PSG, pero la respuesta que le dieron es de pesadilla

"Antes de que preguntes, la respuesta es sí. Por supuesto, estaríamos encantados de tenerte. Terminamos terceros en la liga este año. Pudimos haber ascendido si no fuera por las lesiones y las resacas. Pero, ¿qué club no tiene esos problemas?", publicó el mencionado club como oferta para Cristiano Ronaldo.



"La cosa es que no tenemos camiseta número 7 para vos porque los muchachos se la llevan a la casa y la pierden, pero tenemos una número 10 casi nueva con tu nombre. Está casi limpia, la sangre ya es naranja a esta altura", agrega hilarante carta para el crack portugués.

Lamentablemente para los intereses de Cristiano Ronaldo, en Irlanda no pueden asegurarle la titularidad, pero sí avisan que tendrá a su disposición un Toyota Yaris del 2004 y 21 días de vacaciones. Además podrá pedir martes y miércoles como días libres.