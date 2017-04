Cristiano Ronaldo y sus nuevos chimpunes ‘CR7 Chapter 4’ vistos a detalle

El mejor futbolista del mundo debe lucir botas nuevas y para eso que la marca Nike le ha fabricado los ‘CR7 Chapter 4: Forget the Greatness’. Los chimpunes tratan de recordar el pasado de Cristiano Ronaldo cuando usaba la dorsal 28 en el Sporting Lisboa. Como sabemos, ahora el delantero usa su tradicional ‘7’ a pedido de Alex Ferguson, quien le hizo llevar un número que han llevado jugadores históricos en el Manchester United.



Cristiano Ronaldo, con motivo de la presentación de sus nuevas botas de Nike CR7 Chapter 4, reveló que él iba a llevar el número 28, pero Ferguson le dijo al llegar al United con 18 años: "Mira, quiero que lleves el número siete", recuerda Ronaldo. "Me sorprendió, porque yo sabía qué jugadores habían llevado esa camiseta".



"Fue el comienzo de mi exitosa etapa en el fútbol", explica Ronaldo. "No solo mejoré mis habilidades futbolísticas, sino también mi físico", comentó el delantero portugués.