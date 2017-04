Cristiano Ronaldo puede perderse el clásico contra el Barcelona

No es el mejor año de Cristiano Ronaldo ni tampoco una de las mejores temporadas. Apagada su cuota de gol con el Real Madrid, el delantero luso no marca en Liga Santander hace un mes, algo impensable tratándose de un gran goleador como él. Sin embargo, pese a que los números de ‘CR7’ no son del todo buenos, Zidane no tiene pensado recibir al Barcelona en el Santiago Bernabéu sin su máxima estrella: Por ello, el francés tiene pensado no hacerlo jugar frente al Sporting Gijón en la próxima fecha de la liga española.



La presencia de Cristiano Ronaldo corre peligro, dado que el portugués lleva cuatro amarillas acumuladas. El delantero portugués sigue con cuatro tarjetas amarillas y si ve la quinta la próxima jornada contra el Sporting causará baja frente al Barza.



El otro amonestado en la escuadra del Real Madrid, Nacho, tampoco vio la tarjeta amarilla y en su caso, si Pepe no se recupera de sus problemas de sus costillas, sería titular en El Molinón.



Real Madrid enfrenta este miércoles al Bayern Munich por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Pepe y Varane están fuera.



Luis Suárez explotó con Sandro tras derrota del Barza: “No te olvides quien te dio de comer”