A veces es el turno de Cristiano Ronaldo como en rondo que vemos en el video. Acompañado de Marcelo, el portugués marcaba con poca presión a sus compañeros que realizaban una serie de pases para que el brasileño como luso sigan en medio de un ejercicio que es bastante practicado en España y de los cuales salen videos sobre Real Madrid. En esta oportunidad, fue el turno de ‘CR7’ al lado de Enzo Zidane, quien suele entrenar en Valdebebas.



La pelota pasa de un lado a otro, Cristiano Ronaldo solo atina a observar hasta que esta llega a una zona en donde él pueda aprovechar recuperar el balón. A su lado se encuentran Zidane, Pepe y James Rodríguez. Todos tocan en primera hasta que Enzo – ante la dificultad – decide jugar con un taco para lograr hacerle un ‘caño’ o 'huacha' a ‘CR7’. Sin embargo, el esférico termina tocando en sus rodillas, haciendo que el francés pierda.



Luego de ello, Cristiano Ronaldo lo mira, busca la pelota y prosigue con el rondo. De acuerdo a algunos medios de España, el ex Manchester United y Sporting Lisboa se burló del hijo de Zinedine Zidane al intentar hacerle esa jugada. ¿Habrá sido eso? Ciertamente tuvo una reacción, aunque no podría decirse si fue una burla o no.



