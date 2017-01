Cristiano Ronaldo es el actual Balón de Oro y ganador del FIFA The Best, pero estos galardones no han dejado que le caigan algunas críticas de parte de la hinchada del Real Madrid. Su nivel ha descendido respecto a las dos últimas temporadas.

Pese a que marcó un buen gol frente a Real Sociedad, le cayeron algunas silbidos al portugués en el Santiago Bernabéu. Es por eso que la dirigencia blanca lo blindó con un mensaje en la cuenta oficial del club en Facebook.

"El mejor jugador del mundo", fue lo que escribió la red social del Real Madrid con una imagen de Cristiano Ronaldo celebrando un tanto. Asimismo, en los comentarios colocaron los cuatro Balón de Oro que ha ganado.

De esta manera, los merengues tratan de calmar a todos los críticos del portugués en la previa del cotejo frente al Celta de Vigo. Será este fin de semana por la Liga Santander.

De otro lado, Karim Benzema también se pronunció por los pitidos hacia su desempeño. En Instagram subió una foto con el mensaje "yo no abandono".

