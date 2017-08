Cristiano Ronaldo tendrá que terminar de cumplir sus cinco partidos de suspensión, después que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español rechazara este martes el recurso del Real Madrid contra este castigo.

El portugués calificó como una "injusticia" la decisión de ratificar la sanción de cinco partidos por lo acontecido en el encuentro de ida de la Supercopa de España a través de sus redes sociales.

"Es una decisión incomprensible. Injusticias que no me derrumbarán. Volveré más fuerte. Gracias a quienes me habéis apoyado", escribió el ganador del último balón de oro.

Cristiano Ronaldo empujó después levemente al árbitro De Burgos Beongoetxea, que reflejó en el acta el incidente: "Una vez mostrada la tarjeta roja, dicho jugador me empujó levemente en señal de disconformidad".



Cristiano podría debutar el 21 de septiembre, quinta jornada de liga, en casa contra el Betis.