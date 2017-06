El exjugador brasileño Ronaldo Nazario, que es actualmente un embajador mundial del Real Madrid, ha asegurado que está "casi seguro" de que el portugués Cristiano Ronaldo seguirá en el club campeón de Europa en la próxima temporada.



Ronaldo, que ganó una Liga española y una Copa Intercontinental con el Real Madrid, no cree que "haya un equipo que pueda tratar mejor a Cristiano", según declaró en una entrevista publicada hoy por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.



► Golpe al FC Barcelona: la denuncia de Santos ante la FIFA por negociar con Lucas Lima.



"Estoy casi seguro de que Cristiano se quedará en Madrid. Un jugador que marca 50 goles por año es una seguridad demasiado grande, no se puede renunciar a eso", aseguró.



"(Los grandes jugadores) siempre deciden. Pero a pesar de que no conozca bien las razones de su malestar, no creo que haya un equipo que pueda tratar mejor a Cristiano que el Real Madrid", agregó.



Fuente: EFE