Cristiano Ronaldo soltó grave insulto: ¿para quién estuvo dirigido?

El mejor jugador del mundo, según la FIFA, no pasa un buen momento de forma. Cristiano Ronaldo no está fino en el área, ni fuera de ella, y los hinchas madridistas no han dudado en pifiarlo ¿Cómo respondió el portugués?



Pues, en el partido frente a la Real Sociedad, se puede observar al '7' madridista expresando su molestia con un 'hijos de puta'. La gran pregunta pasa por saber a quien iba dirigido o si es que CR7 buscaba desatar su furia con una lisura y sin ningún remitente en particular.

El delantero blanco no se ha cansado de anotar goles con la camiseta merengue y, sin duda, es una injusticia que sea pifeado por tener unos cuantos malos partidos. No sabremos si la época del portugués está acabando, pero sí podemos confirmar que lo que dejó es historia viva para el equipo español.

Desde su llegada al club, Cristiano ya pudo obtener todos los títulos disputados con el Real Madrid. Ahora, en el primer lugar de la Liga Santander, buscará alcanzar, nuevamente, el trofeo de campeón que le es esquivo desde hace cuatro temporadas.



