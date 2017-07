Cristiano Ronaldo ya se encuentra en territorio español, pero no para empezar su pretemporada con Real Madrid. El delantero portugués compareció este lunes por hora y medio ante el Juzgado de Pozuelo de Alarcón por sus problemas fiscales (se le investiga por defraudar cerca de 14,5 millones de euros).

Según medios españoles, la jueza Mónica Ferrer Gómez le pidió a 'CR7' que sea claro sobre sus cuentas, ante lo que el jugador mantuvo su posición de ser inocente. No obstante, el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta y el diario El Español han ido más allá.

Estos medios indican que hubo más que tensión cuando el delantero blanco declaró. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí", sostuvo. Se indicó que la jueza no vio mucha claridad de parte del luso en ciertas preguntas y le pidió que accediera a un intérprete. "No, hablo yo", dijo el futbolista.

Tras 90 minutos, abandonó el lugar sin dar declaraciones a la prensa. En el exterior del juzgado habían cerca de 200 periodistas que esperaban tomar su declaración.

Con lo expuesto por Cristiano Ronaldo, la jueza analizará sus palabras y en los próximos días lo citaría nuevamente. Parece que este problema del Balón de Oro tiene para rato.