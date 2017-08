Hizo la de 'Aladino', frotó la lámpara y cumplió el pedido de los hinchas del Real Madrid con su genialidad. Cristiano Ronaldo marcó un golazo y fue parte de la victoria 3-1 merengue sobre Barcelona este domingo por la ida de la Supercopa de España.

El delantero portugués sacó lo mejor de su arsenal para deleite de Zinedine Zidane. Sin embargo, no todo fue color de rosas para el Balón de Oro y FIFA The Best.

Cristiano Ronaldo se perderá la vuelta por empujar al árbitro del encuentro y ser expulsado, aunque la directiva blanca apelará la decisión del juez para que esté en la vuelta de este miércoles en el Santiago Bernabéu.