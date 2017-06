Cristiano Ronaldo ‘troleó’ a James Rodríguez: lo que dijo ‘CR7’ del ‘look’ del colombiano

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado en la Copa Confederaciones. A Portugal no le va mal en el torneo tras cuatro puntos en dos fechas disputadas. Ya con el pase prácticamente asegurado para las semifinales al tener enfrente a Nueva Zelanda en la última fecha, ‘CR7’ se dio un tiempo libre para ingresar a sus redes sociales y ‘trolear’ a James Rodríguez, quien publicó una foto en Instagram de cómo pasa sus vacaciones.



“Cabello feo”, fue lo que dijo el luso al volante colombiano. Ante ello, el cafetero no tuvo ninguna respuesta hacia su compañero, quien habría decidido no pagar su deuda a La Hacienda. Como se especula, Cristiano Ronaldo aún no define si permanecerá en el Real Madrid, a raíz de los problemas que tiene con el Gobierno español.



⚽️ Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 3:24 PDT

Por otro lado, James Rodríguez aún no define su futuro para la próxima temporada. Se habla de que el Manchester United es el equipo que se muestra más interesado, pero hasta la fecha no ha llegado nada formal al Bernabéu por el colombiano.



También se especula que la llegada de Mbappé también se vería si es que James por fin consigue equipo. Muchos inconvenientes en el Real Madrid en los últimos días, pero los jugadores se diviertes en sus vacaciones previo al inicio de la pretemporada.