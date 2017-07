El último domingo, Unión Huaral sorprendió al Perú entero al anunciar que había desistido de fichar a Cristiano Ronaldo pues prefiere reforzar otras posiciones en el campo. Como es lógico, la noticia trascendió fronteras y en España ya se enteraron de lo sucedido.

"Un equipo peruano 'rechaza' a Cristiano Ronaldo", publicó el diario 'AS' en su portal y las reacciones de los hinchas del Real Madrid y otros equipos no se hicieron esperar. Sin embargo, muchos no entendieron que se trató de una broma.

Las reacciones ante el 'rechazo' de Unión Huaral a 'CR7'.

"Venga, qué pasa aquí, un club peruano preguntando por CR7, debe ser broma, dejo claro que no tengo nada contra los peruanos", publicó un usuario en redes sociales. Mientras que otro expuso: "A poco Perú existe? A poco Perú tiene fútbol?".

Lamentablemente, otros transgredieron el límite del respeto e insultaron al Unión Huaral por sus intenciones de fichar a Cristiano Ronaldo. Finalmente se sabe que el crack portugués jugará en La Liga hasta el fin de su contrato.