Cristiano Ronaldo ha marcado un golazo este domingo en el partido ante la Real Sociedad por la fecha 20 de la Liga Santander y le ha dicho a la hinchada del Real Madrid que a él no le critica, que no tienen razón para hacerlo, que no tienen el poder para juzgarlo.



► Se disfrazó de '10': el gran pase de Cristiano Ronaldo para Kovacic del que todos hablan



No será la primera vez que Cristiano Ronaldo tenga días difíciles en el Real Madrid. Tampoco será la primera vez que el atacante lime asperezas, con el público en el estadio Santiago Bernabéu, anotando un gol.

Uno de los señalados por la eliminación en Copa del Rey, Cristiano Ronaldo salió al campo, para enfrentar a la Real Sociedad, con ganas de hacer las suyas en el campo. Aunque estuvo errático por momentos, nunca dejó de intentar.

► Cristiano Ronaldo soltó grave insulto: ¿para quién estuvo dirigido?



Es así como Cristiano Ronaldo recibió un pase profundo de Mateo Kovacic. 'CR7' quedó mano a mano con Rulli, quien achicó el ángulo de remate, y el portugués decidió pinchar el balón para anotar el 2-0 para que el Bernabéu cambie los pitos por los aplausos.