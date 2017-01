Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y, sin duda, el más importante del Real Madrid. Sin embargo, el crack luso no ha empezado el año de la mejor forma y las consecuencias las sufre su equipo: dos derrotas en las dos últimos partidos.



Lo peor para el crack portugués es que, según el periodista Paco Caridad de 'El Chiringuito', no ha encontrado el respaldo necesario a su hora más baja en los referentes del vestuario merengue. Lejos de apoyarlo, creen que el aporte del Balón de Oro 2016 es nulo.



Hay jugadores de nivel en el vestuario del Real Madrid que muestran una notable preocupación por el estado de forma de Cristiano Ronaldo porque obaservan que no es ninguna solución. Su presencia disminuye", explicó Caridad.

Así criticaron los hinchas del Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Reuters / As TV) Así criticaron los hinchas del Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Reuters / As TV)

Ante la pregunta por si la actitud de Cristiano Ronaldo era lo que realmente molestaba a los pesos pesados del vestuario del Real Madrid, la mencionada fuente aclaró que es la labor defensiva del luso la que brilla por su ausencia en cada partido.

"No es descubrir la pólvora. La actitud defensiva de Cristiano Ronaldo en trabajo de presión no existe, brilla por su ausencia. Lo que ven es que no desborda, que no se va, y que cuando baja no resuelve nada".



