Cristiano Ronaldo y la decisión que ha tomado con el Real Madrid y la deuda con La Hacienda

Cristiano Ronaldo no se encuentra incómodo con el tema de la deuda con La Hacienda. El luso no ha querido declarar con respecto a este tema ante los medios de prensa en su estancia en Portugal, aunque sí le ha confesado una decisión que ha tomado en los últimos días al director deportivo del Lille, Luis Campos, quien es una persona cercana a él y ha señalado la postura de ‘CR7’ antes de que se incorpore a la pretemporada del Real Madrid.



“Yo hablo con Cristiano, pero es alguien que se concentra mucho en su trabajo. Él está muy sorprendido con el asunto de los impuestos. Ahora se encuentra dolido por lo que ha pasado. A él le encanta tener buena imagen en todo el mundo y pasa por un momento complicado”, señaló el hombre más cercano en la actualidad a Marcelo Bielsa.



Consultado sobre si Cristiano Ronaldo dejará el Real Madrid, el portugués señaló que no lo sabe a ciencia cierta. “Él me ha dicho que necesita unos días de reflexión. La situación con el Real Madrid es un poco tensa también. Cristiano tendrá tiempo para tomar la decisión correcta, estoy seguro”, finalizó el director deportivo de la entidad francesa.



El capitán de la selección de Portugal, clasificada para semifinales de la Copa de las Confederaciones, está en el epicentro mediático desde hace unos días por dos motivos: haber sido llamado a declarar por la justicia española por presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros, y por su supuesto deseo de abandonar el Real Madrid, según informó la prensa lusa.



El goleador de 32 años, que se limitó sólo a indicar que tenía "la conciencia tranquila" por el asunto fiscal, no ha realizado más declaraciones.



Sin embargo, el astro celebró su primer gol en la Copa de las Confederaciones, el miércoles ante Rusia, con un gesto que parecía indicar 'Calma, estoy aquí'.



