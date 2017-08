Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que el portugués Cristiano Ronaldo se vaya a marchar del club, aseguró que "no se va a mover" y que "está encantado" con todo lo que tiene en Madrid, sin entrar a valorar una posible mejora económica de su contrato.



"Se ha hablado mucho pero Cristiano está aquí y no se va a mover de aquí. Es su club, su equipo, su ciudad y está encantado con todo lo que tiene aquí. No tengo ninguna duda", aseguró en rueda de prensa.



Zidane no quiso opinar sobre una posible mejoría económica del club a Cristiano Ronaldo tras petición del jugador. "El dinero no es cuestión mía, eso es cuestión de Cristiano y el club pero no es mía".



► Parémonos y aplaudamos: la frialdad del portero del Marsella para salir con un caño en el área chica.



Cristiano Ronaldo se perderá otro partido más por su sanción de cinco encuentros recibida tras su expulsión en la ida de la Supercopa de España, ante un Valencia al que dedicó buenas palabras el técnico madridista.



"Estamos motivados con el partido que tenemos, el Valencia es un rival que está jugando bien, un equipo muy bien organizado que defiende bien. Últimamente lo está haciendo bien y sabemos la dificultad del partido", analizo.