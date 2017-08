Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó entrever la titularidad del portugués Cristiano Ronaldo pese a completar con el de hoy tan solo tres entrenamientos tras sus vacaciones, y destacó que le "impresiona" su estado físico.

El verano revuelto que ha tenido Cristiano Ronaldo con los rumores sobre su salida del Real Madrid y su comparecencia en el juzgado para declarar por una supuesta evasión fiscal, no han descentrado al jugador según Zidane. Su técnico lo ve preparado para jugar la final de la Supercopa de Europa.

Real Madrid vs. Manchester United: se enfrentan en Macedonia por la Supercopa de Europa

"Son muchas cosas, mucho ruido como siempre pero veo que Cristiano está tranquilo. Lo que más me impresiona es que físicamente está como el día de la final de la Champions hace dos meses. Al final lo que me interesa a mi, a él y a todos es esto, del resto no podemos hacer muchas cosas", valoró.



"Que esté con nosotros significa mucho. Después de tres días si está aquí es para jugar. Mañana se verá si lo hace o no", añadió Zidane antes de completar el último entrenamiento y tomar una decisión sobre su equipo titular para medirse al Manchester United.



Si se pone en la piel de Cristiano Ronaldo, entiende Zidane el deseo del jugador de jugar ya y no mirar que solo entrenó tres ocasiones con sus compañeros.



"Que juegue depende de cómo llega, de lo que ha hecho en vacaciones. La sensación del entrenador y del jugador es que si está bien para estar con nosotros, lo estará. La decisión la tomo yo como entrenador hablando con el jugador, claro. Físicamente está muy bien y es lo que importa. Si yo fuese jugador me gustaría jugar la final", sentenció entre risas. EFE.