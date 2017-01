Cuauhtémoc Blanco confesó que estuvo cerca de jugar con los ‘Galácticos’ del Madrid

Cuando no estaban las figuras de Carlos Vela, Giovanni Dos Santos o Guillermo Ochoa, Cuauhtémoc Blanco era el abanderado de una Selección Mexicana que contaba con menos figuras en Europa, de las que hoy se encuentran en la actualidad. Sin embargo, ahora retirado, el exvolante del América confesó que estuvo cerca de ir al Real Madrid.



Comenzaba una nueva década cuando Blanco fue fichado por el Real Valladolid. El exfutbolista mostraba buenos toques de fútbol en La Liga y los comentaristas destacaban sus habilidades como volante. El tiempo pasó, vino una lesión (ante Trinidad y Tobago) que tuvo concerniente a una larga y el mexicano tuvo que regresar al fútbol de su país.



Sin embargo, en una entrevista, fue el propio Blanco quien confesó que estuvo cerca de ir al Real Madrid y jugar al lado de los ‘Galácticos’. “Me faltó triunfar en Europa, tenía una gran ilusión, ya estaba el brinco para ir al Madrid, pero lamentablemente, me pasó lo de la lesión”, contó durante una entrevista con TDN.



“La gente del Valladolid me lo dijo claro, si te va bien estás a brinco del Madrid. Por algo pasan las cosas”, añadió Blanco, quien solo tuvo una experiencia por el fútbol de Europa.

Blanco brilló en la América, jugó 23 partidos en España y estuvo tres años en la MLS jugando para el Chicago Fire. Se retiró en el 2016 en el cuadro azteca.



