Dani Alves y la durísima respuesta a ESPN sobre su relación con Bonucci y salida de Juventus

Juventus había perdido dos pilares de la defensa para la próxima temporada tras la final perdida ante el Real Madrid. Uno fue el mejor defensa del mundo y otro un lateral que lamentaba haber perdido el Barcelona. Leonardo Bonucci y Dani Alves eran noticia por su alejamiento del cuadro bianconero, pese al proyecto de la Juve por querer conquistar Europa. Se había dichos varios rumores sobre la salida y esto fue lo más duro que se dijo de ambos, según publicaron – y reprodujeron – varios medios internacionales.



"Bonucci fue hacia Dani y le dijo que le rompería las piernas si no paraba la música. El brasileño le respondió que si perdía la final, todavía tendría tres Champions y Bonucci ninguna". No obstante, ahí no quedó la cosa entre ambos. “Bonucci agarró a Dani por el cuello y cuando se disponía a pegarle, Allegri los separó. Dijo que le daba igual quién había empezado, pero que al final de la temporada los dos serían expulsados", señalaron los medios.



Para tu información, estuvimos juntos sufriendo y comentando la derrota hasta las 6 de la mañana, no tiren mierda sin saber no que sucede! https://t.co/x1IcGCmmJk — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 15 de julio de 2017

Dani Alves, quien hace poco había fichado por el PSG, no se calló y tuvo una durísima respuesta hacia ESPN, quien publicó también la información. “Para tu información, estuvimos juntos sufriendo y comentando la derrota hasta las 6 de la mañana. No tiren mierda sin saber qué sucede”, escribió el brasileño en su cuenta de Twitter.



Bonucci se fue al AC Milan por su mala relación con Allegri, pero el tema había sido antes de la final de la Champions League. Antes ya se había rumoreado que iría al Real Madrid. Terminó yéndose a San Siro y ahí el final de la historia. Nada de peleas como se especula.