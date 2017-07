Dani Ceballos fue presentado este jueves oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. Declaró que su sueño para el futuro sería "alcanzar los objetivos" que ha logrado su paisano Sergio Ramos en el conjunto blanco.

"He hablado con él. Me dio la bienvenida y me dijo que me recibiría con los brazos abiertos. Llevamos una vida paralela. Él firmó con 19 años y mi sueño sería alcanzar sus objetivos con este club", indicó.

Además, Dani Ceballos afirmó que no tuvo dudas en firmar por Real Madrid. Todo esto en el también interés del Barcelona por tenerlo.

"No tuve dudas de llegar aqí. Estoy donde he querido estar. El presidente (Florentino Pérez) se puso en contacto conmigo y a partir de ahí no escuché más ofertas", declaró.

Asimismo, desveló que con Marcos Asensio, su compañero en la Selección Española Sub 21, ya había hablado sobre la posibilidad de recalar en el Madrid.

