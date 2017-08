Barcelona continúa estudiando fichajes para la próxima temporada. A los nombres de Coutinho, Iñigo Martínez, Dembélé y Jean Michael Serí, existe el interés también por Deli Alli, la realidad del Tottenham que promete ser el jugador de la temporada en la Premier League. Si bien ‘Daily Express’ no asegura cifras por el volante de 21 años, los directivos culés se encuentran meditando el fichaje del jugador para esta temporada. A la salida del brasileño, los catalanes necesitan un jugador que inyecte calidad y marketing al equipo en la actualidad.



Deli Alli puede ser ese jugador. Con buen juego y conexión en la medular, no habría problemas para que el inglés pueda destacar en la Liga Santander. Es sabido que los ingleses no terminan adaptarse fuera del Reino, pero el caso de este joven futbolista, y revelaciones de liga inglesa, puede ser diferente. Tottenham no se desespera por una venta, pero al igual que Kyle Walker, podría dejar a su jugador si es que llega una oferta que colme sus expectativas.



Por otro lado, en cuanto a Neymar. el lateral brasileño Daniel Alves aseguró este pasado sábado que fue Neymar el que le animó a fichar por el PSG y no al revés y aprovechó para criticar al Barcelona por no respetar la decisión del jugador de abandonar el club catalán.



Cuando parte de la prensa española 'culpa' a Dani Alves de haber influido en la marcha de Neymar al PSG, el lateral sorprendió al asegurar que "fue él el que indicó al PSG que yo sería un gran fichaje para este club y supuestamente porque él ya quería venir aquí".



"Yo no tuve nada que ver, lo único que le dije fue "sé feliz, toma la decisión que sea, tanto si es quedarte en el Barça como venir aquí, pero sé feliz porque lo que yo quiero es la felicidad de los míos", añadió Alves tras el triunfo del PSG ante el Amiens en la primera jornada de la Ligue 1, que sirvió como presentación de Neymar, aunque el astro brasileño no jugó por problemas burocráticos.

Alves también criticó a los que no han aprobado su marcha del Barça: "Creo que hay que respetar a las personas cuando alguien quiere vivir una cosa que no es el Barça. El fútbol no se acaba en el Barcelona".



"La gente tiene que recordar que hemos dado todo en el Barcelona, la historia del club es grande por los jugadores que lo hacen así, pero los jugadores no están obligados a quedarse en Barcelona, de la misma manera que cuando el Barcelona echa a los jugadores nadie va a protestar", añadió.



Un gol con el sello de Marcelo Bielsa en el debut de Lille en la temporada [VIDEO]