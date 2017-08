Neymar ha todo el mercado de pases y los clubes quieren aprovecharse de lo ganado por el Barcelona tras el pago del PSG por la cláusula del brasileño. Si Liverpool pide una cantidad por Coutinho, ahora ha sido Borussia Dortmund quien ha cambiado su postura de los últimos días y ahora dicho que Ousmane Dembélé no se va por menos de 150 millones de euros. Así lo informa la radio catalana ‘RAC1’ en una publicación de este martes que han rebotado todos los medios en Europa. Barza, quien ha viajado a Alemania, se encuentra en jaque.



Juergen Klopp está preocupado por los efectos en el mercado del fútbol de la inminente transferencia de Neymar al Paris Saint-Germain por una cifra sin precedentes.



PSG está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) para liberar al delantero brasileño de su contrato con el Barcelona.



“Creo y espero que esta no sea la tendencia de ahora en adelante”, dijo el técnico de Liverpool a la prensa alemana. “Creo que seguirá siendo una excepción”.



Klopp indicó que “creía que el Fair Play Financiero fue inventado precisamente para que no fuese posible algo así”.



Klopp tiene otro motivo para estar preocupado por la venta de Neymar: se cree que uno de los jugadores que el Barcelona buscaría para reemplazarlo en su plantel es el atacante brasileño de Liverpool, Philippe Coutinho. Y al parecer hay otro jugador. Ousmane Dembélé. Lo que se pide por él es una barbaridad.



