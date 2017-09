Puede tratarse de la peor noticia en estas semanas en el mundo del fútbol. Si gastas 140 millones de euros para una de tus estrellas se lesione, es un golpe duro para los dirigentes que dieron su confianza en lo que haga el futbolista contratado. Ese es el caso que vive Ousmane Dembélé, fichaje estelar del Barza luego de pagar tal suma al Borussia Dortmund. No obstante, no todo es malo, puesto que los culés podrían ahorrarse 10 millones de euros.



¿Cómo así? En el cuadro lamentan que el futbolista se pierda casi cuatro meses, aunque eso suponga también un ahorro importante de dinero. Tanto tiempo de para -se calcula que se perderá unos 25 encuentros- impedirá al delantero llegar a los 50 partidos esta temporada, con lo que la entidad azulgrana evitará pagar por contrato 10 millones de euros.



En las negociaciones con el Borussia Dortmund se incluyó una cláusula, según explicó una fuente del Dortmund al diario alemán Bild. Esta cantidad se mantiene, de todas formas, pero ya se cumplirá el próximo año. La ventaja es que no afectará al ejercicio económico de este curso. El Barcelona seguirá pagando igualmente otros variables del traspaso, como la clasificación para la Champions League, algo fijo para los culés.



Ousmane Dembélé viajó a Finlandia para someterse a una cirugía para reparar una ruptura de un tendón de muslo izquierdo. El Barcelona anunció el lunes que el delantero recién contratado será operado por un especialista el martes.



El francés fue fotografiado en una silla de ruedas mientras se dirigía al aeropuerto en la ciudad catalana el lunes. Dembélé se lesionó el sábado durante la victoria del Barcelona por 2-1 frente a Getafe en duelo de la liga española.



El club indicó que el delantero de 20 años podría quedar fuera de las canchas de tres a cuatro meses.



Barcelona adquirió a Dembélé del Borussia Dortmund en un acuerdo que podría rozar los 150 millones de euros (180 millones de dólares), el trato más costoso en la historia del equipo catalán.



Dembélé reemplazó a Neymar después que el delantero brasileño pasó al Paris Saint-Germain en una transferencia histórica superior a los 220 millones de euros (262 millones de dólares).



Dembélé jugaba apenas su tercer partido con el Barsa, que lidera la liga española tras cuatro jornadas.



Ousmane Dembélé llegó al Barcelona procedente del Borussia Dortmund. (Reuters / Gol)