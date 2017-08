La partida de Neymar obliga al Barcelona a negociar jugadores de calidad que puedan mantener en pelea al equipo culé en La Liga como Champions League. El brasileño es una considerable baja porque probablemente no hay otro futbolista de su calidad. Con ‘Ney’ en el PSG, los dirigentes culés van a la carga por Ousmané Dembélé, un crack que brilla con el Borussia Dortmund y que fue figura en el pasado sábado ante el Bayern Munich.



De acuerdo a ‘L’Equipe’, Barcelona piensa pagarle 100 millones de euros al cuadro alemán a cambio de una de sus jóvenes figuras. Con 20 años, el atacante francés es uno de los jugadores más prometedores a nivel mundial y no le incomodaría llegar a un club en donde tendría el puesto asegurado tras la salida de Neymar. Con el antiguo del Barza, era prácticamente imposible que un jugador se muera de deseos de ir al tener un lugar en la banca.



Dembélé marcó nueve goles en la pasada temporada y ahora, ya con su segundo año en el cuadro teutón, se espera que explote al lado de Pierre-Emerick Aubameyang. El francés tiene todo para triunfar en la Bundesliga como también podría ser su posible destino en España.



Dani Alves dijo el pasado sábado que Neymar le recomendó fichar con el club francés el mes pasado, en vez de irse al Manchester City, tras quedar libre de su contrato con la Juventus.



Neymar también le contó a su compatriota brasileño y excompañero en el Barcelona que estaba pensando irse de España al PSG, una transferencia que se concretó el jueves por la cifra récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares).



“Hablamos sobre esa posibilidad”, dijo Alves. “Me recomendó que viniese aquí. Me recomendó que viniese al club. Yo le dije que pensaba irme de la Juventus, y él estaba pensando en venir aquí”.



Alves debutó con PSG el sábado en el triunfo 2-0 sobre Amiens por la primera fecha de la liga francesa, pero Neymar no pudo jugar porque su transferencia no fue registrada a tiempo ante la liga.



