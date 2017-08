Barcelona quiere a Dembélé y Dembélé quiere ir a Barcelona. Tras el fichaje de Neymar al PSG, el delantero francés tendría todas las oportunidades de juego que no hubiese gozado con el brasileño. En ese sentido, el interés por jugar en La Liga es aún mayor y las razones de la repentina subida de precio del atacante son fundamentadas: Barza acaba de llevarse 222 millones de euros por el pase de ‘Ney’ y el Rennes tiene un porcentaje sobre su jugador.



De acuerdo a medios españoles, Rennes tiene el 25% de una futura de Dembélé a otro. En este caso, si el Barza envía una oferta de 100 millones de euros, el equipo francés se embolsa 25 a los que el cuadro teutón apenas ganaría 75. En ese sentido, el Borussia Dortmund pide 150 para llevarse 112.5 millones líquidos y darle el resto de la transferencia al Rennes.



Como han informado medios catalanes, la cláusula juega en contra del Barcelona, quien pretende que Ousmane se incorpore al club antes del inicio de la Liga Santander.



El Borussia Dortmund estaría dispuesto a dejar marchar al francés Ousmane Dembelé, pretendido por el FC Barcelona, por 150 millones de euros, según informaciones de la revista "Kicker" se cita fuentes cercanas al club.



Desde que se cerró el traspaso de Neymar al PSG y se conoció el interés del Barcelona por Dembelé han circulado diversas versiones sobre las condiciones en las que el Dortmund podría dejar marchar al jugador, que tiene contrato hasta 2021.



Inicialmente se dijo que "para sentarse a negociar" se necesitaba partir de una oferta de 100 millones de euros que, sin embargo, posteriormente el director administrativo del Dortmund, Hans Joachim Watzke, dijo que no sería suficiente.



Watzke, además, explicó que en un posible traspaso debía tenerse en cuenta no sólo el dinero que se ingresaría sino también la evolución del club en los próximos cuatro o cinco años.



Si el Barcelona aceptase el precio que, según el "Kicker", le ha puesto el Dortmund a Dembelé, el francés se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia, después de Neymar.



