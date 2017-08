El Borussia Dortmund ha señalado que el Barcelona tiene hasta el domingo para fichar para Ousmane Dembélé. Luego de aquella fecha, el cuadro bávaro no negociará más por el futbolista francés, a quien tener listo para pelear por la Bundesliga. No obstante, el Barza no pretender pagar los 150 millones que pide el elenco alemán, por lo que los culés llegarían a oferta hasta 130 millones para que pueda realizarse el traspaso final por el jugador.



¿Qué ofrece el Barcelona? 100 millones sobre la mesa y otros 30 en cuestión de variables. Los catalanes esperan que el Dortmund acepte tal propuesta y no ponga más trabas hacia un jugador que no desea seguir en el club. Dembélé ahora es el principal objetivo azulgrana, teniendo en cuenta que Liverpool no negocia hasta el momento por Coutinho.



El pasado domingo, el gerente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, responsabilizó de forma directa al Barcelona de la actitud adoptada por el delantero francés Ousmane Dembélé, que se negó a entrenar para forzar así su traspaso al club catalán.



"¿De verdad se cree en serio que un veinteañero le dice a su club 'ahora ya no vengo al entrenamiento' sin la benevolencia de su posible nuevo club? En la vida", afirmó Watzke en una entrevista en la cadena Sky Sports.



El gerente se refirió a las conversaciones mantenidas el jueves con los representantes del Barcelona y agregó que "el respeto exige que uno hable con un club" que, dijo, hace una o dos semanas todavía consideraba "superserio".



"El hecho es que nos despedimos sin resultados y con un gran brecha. Y de forma totalmente inesperada, (Dembélé) el viernes no viene al entrenamiento," señaló Watzke al aludir a esta "coincidencia temporal".



Recordó que Dembélé, suspendido desde que decidiera no aparecer al entrenamiento, descartó el año pasado fichar por el Barcelona y se decidió por el Dortmund, porque reconoció que en el club alemán tendría más posibilidades de jugar y desarrollarse.



FIFA 18 espera ser el juego de fútbol más vendido a nivel mundial. (EA Sports)