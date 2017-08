Barcelona ya tiene un acuerdo con Paulinho y en los próximos días espera a hacer lo mismo con Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé. En el caso del primero, el jugador brasileño ya pidió su ‘transfer request’ para irse al Camp Nou, mientras que el segundo se encuentra castigado por su acto de ‘rebeldía’ de no querer entrenar con el equipo a la espera que el Barcelona y el Borussia Dortmund lleguen a un acuerdo por la cantidad de su pase.



De a medios españoles, el cuadro bávaro pide 100 millones de euros más 25 a 30 millones en variables por el pase del delantero francés. ¿El principal inconveniente para los catalanes? El Dortmund quiere los 100 millones ya y no en plazos de pago como suele hacerle. El Borussia medita que tras los 222 millones ingresados por Neymar, los culés tienen el suficiente ingreso económico para poder depositar tal cifra en una de las apuestas a futuro del fútbol.



El delantero francés del Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, seguirá suspendido "hasta nueva orden", indicó este domingo la dirección del club alemán.



"Ahora estamos plenamente centrados en la preparación del equipo para el inicio de la Bundesliga el próximo fin de semana ante el Wolfsburgo", explicó Michael Zorc, director deportivo del club alemán en su página de internet.



"Ousmane Dembélé tiene la opción, como no podía ser de otra manera, de entrenarse en solitario", prosiguió.



El jueves, en medio de los rumores sobre su posible traspaso al Barcelona, el francés no se presentó al entrenamiento de su equipo, por lo que fue suspendido "hasta el final de la semana", después del partido de la Copa alemana ante el Rielasingen-Arlen (4-0).



"Los representantes del FC Barcelona hicieron una oferta que no corresponde ni con el extraordinario valor futbolístico del jugador, ni con el estado del actual mercado de fichajes en Europa", indicó el conjunto germano en un comunicado el jueves.



AS Mónaco marcha en el primer puesto de la liga francesa. (AFP / YouTube)