Barcelona aún pelea por Ousmane Dembélé. A diferencia de Coutinho, los catalanes sí se han sentado a conversar con los teutones por el delantero francés. No obstante, como es el caso de los ‘Reds’, Borussia Dortmund pretende sacar una buena tajada a raíz del pago de 222 millones de euros del PSG por el pase de Neymar. Y de acuerdo a Sky Deutschland, el cuadro culé ha presentado 130 millones de euros por el pase del extremo francés.



No obstante, lo pedido por el cuadro bávaro son 150 millones, y el hecho como se informó el pasado lunes, el Dortmund no pretende que 30 millones se los pague con variables. Barza tiene el mismo problema con Liverpool por el pase de Coutinho, dado que también se rumorea que ha presentado una oferta con cláusulas insólitas para un jugador de ese nivel.



El gerente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, responsabilizó de forma directa al Barcelona de la actitud adoptada por el delantero francés Ousmane Dembélé, que se negó a entrenar para forzar así su traspaso al club catalán.



"¿De verdad se cree en serio que un veinteañero le dice a su club 'ahora ya no vengo al entrenamiento' sin la benevolencia de su posible nuevo club? En la vida", afirmó Watzke en una entrevista en la cadena Sky Sports.



El gerente se refirió a las conversaciones mantenidas el jueves con los representantes del Barcelona y agregó que "el respeto exige que uno hable con un club" que, dijo, hace una o dos semanas todavía consideraba "superserio".



"El hecho es que nos despedimos sin resultados y con un gran brecha. Y de forma totalmente inesperada, (Dembélé) el viernes no viene al entrenamiento," señaló Watzke al aludir a esta "coincidencia temporal".



Recordó que Dembélé, suspendido desde que decidiera no aparecer al entrenamiento, descartó el año pasado fichar por el Barcelona y se decidió por el Dortmund, porque reconoció que en el club alemán tendría más posibilidades de jugar y desarrollarse.



La soledad y Messi: así sintió Leo la ausencia de Neymar y Luis Suárez en La Liga