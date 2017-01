El desastroso primer día de Luis Suárez en Barcelona: casi no pasa migraciones

Las cosas de la vida. Antes era mirado como un posible extranjero que planteaba quedarse a vivir en Barcelona como ilegal; ahora es amado en todo Barcelona a la altura de Lionel Messi y Neymar. Luis Suárez siempre ha estado en la polémica. Con los incidentes en la Premier League y en el Mundial de Brasil y ahora el delantero uruguayo reveló en una entrevista a El País que tuvo problemas para entrar a la ciudad catalana cuando tenía 15 años.



Todo comenzó cuando su ahora Sofía se mudó con su familia a dicha ciudad, debido a una crisis económica que arrastraba Uruguay en ese entonces. Ante ese inconveniente, Luis Suárez conversó con su agente Daniel Fonseca para que le ayudara a viajar a España. Todo venía encaminado. El delantero compró un viaje de ida y vuelta con destino en el aeropuerto El Prat, aunque recién al llegar a migraciones vinieron los problemas para él.



Luis Suárez no podía decirles a las autoridades adónde se dirigía. “No dije nada. Iba con una camiseta blanca y me sangraba la nariz. Sofía me estaba esperando en el aeropuerto, pero el avión había llegado dos horas tarde y yo no podía salir. Estaba retenido y no sabía por qué”, explicó el atacante en una entrevista para el diario El País.



Cuando le consultaron que no tenía una dirección en su paso por Barcelona, el azulgrana respondió que solo quería pasar unos días viendo las montañas y el mar. Finalmente, después de horas lo dejaron pasar y la historia de ahora es conocida. Luis Suárez se casó con su novia Sofía y ahora es uno de los mejores ‘9’ del planeta.



Luis Suárez cumple este martes los 30 años de edad, precisamente a dos días de que el Barcelona juegue el partido de vuelta por la Copa del Rey ante la Real Sociedad.



