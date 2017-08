Barcelona convirtió a Ousmane Dembélé en el segundo jugador más caro de la historia y no descarta hacer más fichajes luego de Neymar decidiera irse al PSG. Jean Michael Serí se encuentra descartado por parte de la directiva, mas no Philippe Coutinho y Ángel Di María. El secretario técnico del club azulgrana no descartó realizar esos fichajes, puesto que el Barza aún mira la posibilidad de adquirir uno o dos jugadores más para la temporada.

“Si el Barcelona va al mercado es para fichar a un jugador ahora.



No voy a entrar tampoco [rumores de Di María], aunque admito que el club está intentando fichar a uno dos jugadores más. Es cierto que queda poco tiempo, pero vamos a ver qué pasa. Espero que antes del miércoles tengamos las cosas más caras”, señaló el directivo al respecto de ese tema.



En cuanto a la presentación de Dembélé, el delantero francés ha evitado las comparaciones con el exazulgrana Neymar da Silva, al que ha calificado como "uno de los mejores del mundo", mientras que él, según ha subrayado, se destacada "todavía muy joven".



El jugador francés, la incorporación más cara de la historia de la entidad azulgrana, cuyo fichaje se ha cerrado a cambio de 105 millones y otros 40 más en variables que percibirá el Borussia de Dortmund, no ha querido compararse con el jugador brasileño.



Dembélé, que ha firmado un contrato de 5 años con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, ha asegurado en su puesta de largo como azulgrana que llega al Camp Nou para "aprender de los mejores jugadores del mundo como Suárez y Messi".



"Hay una gran diferencia entre Neymar y yo. Él es uno de los mejores jugadores del mundo y yo soy muy joven. Solo tengo 20 años. Trato de crecer y he venido en este gran club para crecer todavía más", ha explicado.



A lo largo de la rueda de prensa una de las preguntas más repetidas ha sido en referencia a la "presión" que puede tener tras la cantidad que ha desembolsado el Barcelona por su fichaje.



Ousmane Dembélé será parte del Barcelona por las próximas cinco temporadas. (YouTube)