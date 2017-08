Se acerca el fin del mercado de pases de verano y el Barcelona ultima detallas en esta ventana. Uno de los temas pendientes es la llegada de Ángel Di María. En Camp Nou su fútbol interesa y mucho, sin embargo, la negativa del PSG parece eterna.

De acuerdo al programa radial español 'El Larguero', los parisinos no quieren negociar la venta del argentino pues consideran que el Barcelona no ofrece lo que el 'Fideo' vale. Solo 30 millones de euros no son suficientes para dejarlo partir.



"Di María quiere fichar por el Barcelona. Su buena relación con Messi y la llegada de multitud de delanteros en el PSG hacen que el argentino quiera salir", publicó el citado medio y luego agregó que el argentino ha recurrido hasta el propio Emery para que lo ayude a destrabar su fichaje.

Si bien Di María es uno de los objetivos del FC Barcelona antes de fin de mes, no hay que olvidar que la prioridad sigue siendo Coutinho. Mientras algunos medios británicos señalan que ya hay acuerdo por más de 150 millones de euros, otros apuntan que el Liverpool no lo venderá ni por todo el dinero del mundo.