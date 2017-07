Neymar no habla al respecto sobre su futuro y el PSG tampoco dice nada. En la conferencia de prensa del pasado martes, como previo ante el duelo ante la Juventus, ni Emery ni Cavani dieron luces del futuro de ‘Ney’ o si es que hay un acercamiento, a lo que todo se induce al que calla, otorga. No obstante, el delantero brasileño acudirá a un acto multitudinario de su marca deportiva en Miami y podría hacer sus primeras declaraciones.



La cita está prevista para la mañana en Miami, aunque todo estará sujeto a la programación final del Barza y sus entrenamientos. Hay muchos medios de comunicación acreditados, aunque la decisión sobre su comparencia será del propio jugador. Su entorno, que le está arropando de forma masiva en esta extraña pretemporada, también acudirá al evento para estar con el futbolista.



En los últimos días se ha ido especulando con posibles conferencia de Neymar, pero el jugador incluso rehusó hablar tras acabar el primer partido de la gira americana en la que fue elegido mejor jugador tras marcar dos goles. En un acto propio es posible que Neymar diga algo aunque no sea definitivo.



Pocas horas después, el Barza jugará el clásico ante el Real Madrid y, quizás, no sería buen momento para anunciar nada si no es que se queda en el club catalán.



