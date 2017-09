Diego Simeone confesó que su peor momento fue perder la segunda final de Champions League

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, reveló este jueves en una entrevista publicada en la web del club que, tras su reciente renovación, que su peor momento como entrenador 'colchonero' fue la derrota ante el Real Madrid en la segunda final de Champions League, en Milán en el 2016.

► Adiós a todos los rumores: Diego Simeone seguirá en el Atlético de Madrid hasta 2020

"Está claro que fue, sobre todo la segunda, un dolor casi irreparable en algún momento", dijo Simeone, que recordó la rueda de prensa posterior a aquel partido en la que dijo que era "tiempo de pensar", una frase que fue interpretada como una duda sobre su continuidad en el Atlético.



"Cuando comenté lo que comenté postpartido en Milán, no entendieron o no quisieron entender lo que dije. Hay que estar en el lugar del personaje entrenador que le toca ir después de una segunda final perdida contra el mismo rival, una final perdida en el 94 con un 1-1, una final perdida por un penal...", explicó.



"Es muy difícil, muy duro, pero muy duro sobre todo porque yo veía el esfuerzo que habían hecho mis futbolistas, el esfuerzo que había hecho el club para llegar a este lugar, y obviamente las energías para poder seguir sosteniendo todo esto tienen que estar al 100, no vale al 90. Y yo para seguir dándole al club lo que necesita y al equipo, obviamente tengo que estar al cien por cien", continuó.



"Evidentemente costó, fue un tiempo de luto, como dije en su momento, y después a mirar para adelante, porque creo que de la misma manera que hay que disfrutar los triunfos hay que sufrir las derrotas. Porque si vos no sabes sufrir las derrotas nunca vas a poder festejar bien los triunfos", finalizó Simeone.



Diego Simeone, en la conferencia de prensa tras la final de Milán. (Getty Images) Diego Simeone, en la conferencia de prensa tras la final de Milán. (Getty Images) Diego Simeone, en la conferencia de prensa tras la final de Milán. (Getty Images)

Hasta el 2020

Sobre su renovación, el 'Cholo' aseguró que tiene "mucha más energía" que cuando empezó en diciembre de 2011.



"Muchos me decían: vas a renovar de nuevo con el Atlético que siempre ha tenido problemas, que siempre empezar de vuelta, que la temporada que vienen no va a ser buena... Yo en eso nunca creí. Siempre creí en el club porque los conocía. Siempre creía en los futbolistas que tenía para seguir mejorando al club consecuentemente", explicó

Que no se vaya nadie

Otro tema que tocó fue el de la sanción FIFA, que imposibilitó al Atlético inscribir jugadores en el último mercado de fichajes.



"En el momento que me llegó el mensaje de que el club no podía contratar lo único que le pedí es que no se fuera nadie. Y así fue. Por eso seguimos estando acá. Por eso seguimos estando juntos. Cada uno, desde su lugar, pelea para que podamos estar todos en la misma línea", apuntó el argentino. EFE