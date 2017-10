Diego Simeone estuvo a punto de ser el técnico de la selección de Argentina. En ese caso, hubiese tenido a Messi como dirigido, a quien él considera como el mejor del mundo. Sin embargo, el DT prefirió quedarse en el Atlético y desechó la oferta que le hizo la AFA.

A pesar de eso, sigue siendo una voz autorizada para hablar sobre la selección que defendió cuando era jugador. Y todas las palabras de elogio se las llevó Lionel Messi, quien supo ponerse el equipo al hombre y llevarlos a Rusia.

"Lo viví con tranquilidad porque sabía que se iba a resolver para el lado bueno. Messi tuvo la noche que todos los argentinos querían y le pedían y demostró a los que no creían en él que es el mejor jugador del mundo", indicó.

Además, respondió si su equipo tendrá alguna marca especial contra el argentino.



"Está claro que la intención es más mostrarlo que hablarlo. Es determinante, te puede resolver el partido en una jugada. No descubro nada. Más allá de que nunca los hayamos ganado en Liga, siempre competimos muy bien contra ellos, hay que esperar que seamos nosotros contundentes de cara al gol".

La prensa no perdió la oportunidad de preguntarle por Diego Costa, futbolista que ya pertenece al Atlético de Madrid pero que recién podrá jugar en enero.

"Pena no me da porque está entrenándose y se está poniendo bien para cuando le toque ayudar a sus compañeros a conseguir los objetivos", aseveró.

Sobre la identificación de los barcelonistas dentro del marco político por la independencia de Cataluña, Simeone fue tajante y evitó dar su opinión.



"No entro en situaciones más políticas que deportivas, tengo mucho respeto para todo lo que sucede y tengo mi pensamiento, que me lo guardo porque no ayuda en nada".