Duro, pero cierto: lo que dijo Xavi Hernández del presente del Barcelona y Real Madrid

Es uno de los mejores volantes de la última década y seguramente está en el once ideal de la historia de España. En el Barcelona era amo y señor y, por eso, su palabras son escuchadas por los fanáticos como la dirigencia del club. Xavi Hernández dio una entrevista a ‘Tactical Room’ y habló sobre el presente del Real Madrid y Barcelona en la última temporada, así como los fichajes que han realizado los equipos en las últimas semanas.



“En general, el Barza se ha dormido. Se creyó que el barco iba solo. Hay que potenciar la cantera y su modelo de juego. El futbolista joven ha de mamar esta forma de jugar para que cuando al primer equipo, este tenga todos los conceptos bien aprendidos. Los entrenadores de la cantera han de formar jugadores, han de enseñar. ¡Qué más da ganar la liga infantil! ¡Hay que formar a los infantiles! Si ganar mejor, pero no es el objetivo”, señaló.



En cuanto al Real Madrid, el volante, que afirmó que se retirará la próxima temporada, indicó que “ha fichado bien” y “que domina todas las facetas”. “Son fuertes, rápidos, son un mix bueno entre el contraataque, ataque posicional, balón parado. Y Zidane. El jugador se cree Zidane”, agregó el jugador de Al-Sadd de Arabia.



Xavi no tiene definido su futuro como entrenador, aunque probablemente regrese a ‘La Masía’ como lo han hecho otros jugadores, como ha sido Pep Guardiola, Luis Enrique, entre otros.



