Ernesto Valverde sobre la sanción a Cristiano Ronaldo: "Soy flojo en Derecho" 

Cristiano Ronaldo significó una pesadilla para el Barcelona en el partido de ida de la Supercopa de España. Sin embargo, ahora es un alivio para el cuadro de Valverde, ya que el luso recibió la suspensión por cinco partidos por empujar al árbitro del dicho cotejo luego de que le sacara la segunda tarjeta amarilla.

Sobre esta situación, Valverde huyó de la polémica y decidió no entrar en dimes y diretes. "No sé si es una sanción justa o no. No entiendo de sanciones. Voy flojo en Derecho", dijo el entrenador del Barcelona.

Tras esto, el español tuvo sus primeras palabras sobre el fichaje de Paulinho, quien llega procedente del Guangzhou Evergrande. "Es un jugador importante en la selección brasileña. Técnicamente es importante y desde el punto de vista físico es fuerte. No existe otro perfil como él en el equipo. Nos puede dar versatilidad", indicó.

Sobre el partido de mañana miércoles, donde el Barcelona buscará la remontada y así su primera hazaña en la temporada.



"Nosotros tenemos que generar ocasiones de gol para poder marcar, pero a la vez debemos controlar sus contras, donde ellos son especialistas. Al final, lo descuidamos y acabamos como acabamos. Ellos vinieron a esperar atrás, a cerrarnos el juego interior", explicó.

¿Habrá más fichajes?



"Hasta el 31 de agosto estamos abiertos a hacer cambios en el equipo y a reforzar la plantilla. Nuestros retos son mayúsculos", finalizó el estratega.