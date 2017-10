España vs. Albania: se enfrentan este viernes en el Estadio José Rico Pérez de Alicante por la fecha 9 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Rusia 2018. El cuadro de Lopetegui buscará asegurar la clasificación con un triunfo ante su gente, mientras que los visitantes, prácticamente eliminados, se aferrarán a las mínimas esperanzas que les quedan.

La 'Roja' encabeza el grupo G de clasificación europeo con tres puntos de ventaja sobre Italia, a falta de dos encuentros para acabar la ronda clasificatoria, con lo que cualquier resultado de España que sea mejor que el de Italia la clasificaría matemáticamente para Rusia-2018.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 01:45 p.m. ESPN Colombia 01:45 p.m. ESPN Ecuador 01:45 p.m. ESPN México 01:45 p.m. ESPN Brasil 03:45 p.m. ESPN Bolivia 02:45 p.m. ESPN Chile 02:45 p.m. ESPN Argentina 03:45 p.m. ESPN Uruguay 03:45 p.m. ESPN

Incluso un resultado igual que los italianos el viernes prácticamente daría el pase a la 'Roja' debido a la gran diferencia de goles (+29 para España, +12 para Italia), que los transalpinos tendrían casi imposible superar en el último encuentro clasificatorio el lunes.

Solamente un resultado peor que los italianos pospondría el reparto del pase y la repesca entre ambos equipos a la última jornada.



"Matemáticamente nos toca hacer cuatro puntos, pero ser capaces de hacer los tres puntos sería importante", afirmó el seleccionador español, Julen Lopetegui, en la noche del miércoles a la radio Onda Cero.

Albania es "un equipo complicado, difícil y nos va a obligar a hacer un gran partido si queremos cerrar el pase al mundial", advirtió Lopetegui, que pidió centrarse en este partido tras una concentración agitada por el posicionamiento de Gerard Piqué en torno a los sucesos en Cataluña.

Rápidamente sus compañeros salieron a arroparle y el propio jugador salió el miércoles a explicarse en rueda de prensa, reafirmando su compromiso con la selección y pidiendo diálogo en Cataluña.



"Hay que pasar página con lo de Piqué", pidió el seleccionador, e incluso, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, pidió a sus conciudadanos que "animen" al central en el partido y cuando en la tarde de este jueves acudan al entrenamiento abierto de la selección en el estadio Rico Pérez, sede del encuentro.

Por delante, Lopegui podría volver a apostar por el falso '9' con un trío formado por Francisco Alarcón 'Isco', Marco Asensio y David Silva, que ya fue clave en la victoria contra Italia en septiembre (3-0), para intentar hacer daño a una Albania que llega a Alicante dispuesta a dar la batalla.



No se sienten menos



"Habrá dos partidos muy duros (contra España e Italia el lunes), pero no seremos inferiores a nadie. No tenemos nada que perder", aseguró el defensa Andy Lila.



Albania ocupa la tercera posición de la llave a seis puntos de los italianos por lo que aún tiene una remota posibilidad de entrar en la repesca, aunque para ello, Italia tendría que sufrir una catástrofe en sus dos últimos partidos.



España vs. Albania: alineaciones probables

España: De Gea - Azpilicueta, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Illarramendi, Koke, Thiago - Isco, Marco Asensio, Silva



Albania: Hoxha - Hysaj, Djimshiti, Ajeti, Agolli - Grezda, Lila, Xhaka, Memushah, Lenjani - Sadiku.